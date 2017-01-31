У Києві провели жеребкування півфіналістів "Євробачення-2017"

У Києві провели жеребкування щодо того, які країни будуть представлені в першому, а які - в другому півфіналі "Євробачення-2017".

Згідно з його результатами, у першому півфіналі виступатимуть 18 учасників, у другому - 19.

Країни "Великої п'ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) і країна-господарка цьогорічного конкурсу (Україна) автоматично проходять до фіналу.

Але у вівторок стало відомо, що Італія, Іспанія та Велика Британія голосуватимуть за учасників першого півфіналу, Німеччина, Франція та Україна - другого.

Чорногорія, Фінляндія, Грузія, Кіпр, Португалія, Бельгія, Словенія, Швеція, Вірменія, Молдова, Чехія, Латвія, Албанія, Ісландія, Азербайджан, Греція, Австралія, Польща - країни, яким випало з'явитися у першому півфіналі.

Швейцарія, Македонія, Естонія, Ізраїль, Болгарія, Мальта, Нідерланди, Сербія, Данія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Литва, Хорватія, Норвегія, Білорусь, Угорщина, Австрія та Ірландія виступлять у другому.

До фіналу конкурсу пройдуть по 10 країн із кожного півфіналу, і в підсумку там змагатимуться 26 учасників.

Окрім того, у колонній залі КМДА у вівторок мер Києва Віталій Кличко отримав з рук президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак символічний ключ конкурсу.

"Усі люблять музику. Я певен, що музика об'єднає весь світ", - сказав при цьому міський голова Києва.

"Європа прийняла вас до свого серця, і 66 конкурс "Євробачення" приїхав до Києва", - відповіла пані Ерландссон Слорак.

Півфінали відбудуться у Міжнародному виставковому центрі у Києві 9 і 11 травня, фінал - 13 травня.

Нагадаємо, гаслом пісенного конкурсу "Євробачення-2017", який пройде в травні 2017 року в Києві, стали слова: "Шануймо розмаїття" ("Celebrate Diversity").