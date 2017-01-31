У Львові вимагають забрати від олігархів усі ТЕС

Сьогодні, 31 січня, під офісом ПАТ "ДТЕК Західенерго" у Львові розпочалася попереджувальна акція активістів з вимогою повернути усі теплові електростанції у власність державі. Організаторами цього виступили ряд громадських організації - "Рабів до раю не пускають", "Спілка ветеранів Афганістану", "Автосотня самооборони", "Допомога армії України" та інші.

Активісти обвішали фасад офісу та вхідні двері плакатами. Крім того на вулиці багато машин учасників акції, на яких теж присутні плакати із закликами деолігархізувати енергетичну систему України. Найбільший акцент протестувальники роблять на особі Ріната Ахметова.

«Основна наша вимога - це повернення контрольного пакету, тобто 51% акцій, ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "ДТЕК Київенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" у власність держави, - розповів голова ГО "Рабів до раю не пускають" Іван Спринський. - Також ми вимагаємо перевірки Ріната Ахметова та керівників групи компаній "СКМ" та "ДТЕК" на причетність до фінансування тероризму та терористичних організацій - ДНР і ЛНР, та притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством».

За його словами, повинно відбутися проведення незалежного аудиту та перевірки формування вихідної ціни електроенергії за участі ЗМІ та ГО. А роботу працівників ДТЕК потрібно вивести "з тіні".

Загалом акція триватиме до 3 лютого. Активісти цілодобово будуть знаходитися під головним офісом "Західенерго" у Львові. Якщо їх вимоги не буде почуто, то вони обіцяють більш масові акції по всій України і біля ТЕС зокрема.

Павло ПАЛАМАРЧУК