У Польщі стартували польсько-американські військові навчання

На полігоні Жагань-Карлики в Любуському воєводстві почалися спільні польсько-американські військові навчання.

Як повідомляє Радіо Польща, в перший день навчань на полігоні був присутній і президент Польщі Анджей Дуда.

"Як представники народу, як представники поляків, великої польської мілітарної традиції вітаємо з великою радістю наших американських союзників, солдатів Сполучених Штатів, вірячи в те, що цей момент історично важливий, бо настає зміна парадигм у нашій частині Європи і в нашій частині світу, не тільки в документах, але сьогодні і фізично: Північноатлантичний альянс присутній в Польщі", - заявив Дуда.

У навчанні взяла участь також 3-я танкова бригада бойової групи, яка прибула з США. Танкові підрозділи американської армії перебувають у Польщі кілька тижнів.

Нагадаємо: 7 січня 250 військовослужбовців бронетанкової бригади США прибули в аеропорт Вроцлава і на полігон неподалік від Жагані в Любуському воєводстві, щоб зміцнити східний фланг НАТО в умовах агресії РФ.