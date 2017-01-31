У районі Авдіївки спостерігаються перші ознаки припинення вогню, - Жебрівський

У районі Авдіївки є перші ознаки припинення вогню. За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російські бойовики продовжують обстріли.

Про це прозвітував глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський президенту України Петру Порошенко.

"Ремонтні бригади підготовані для негайного виїзду, щоб полагодити системи електро- і газопостачаня Авдіївки", - йдеться у повідомленні прес-секретаря глави держави Святослав Цеголко на сторінці в Facebook.

За словами Жебрівського, після задіяння президентом усіх міжнародних елементів тиску на Росію, маємо перші ознаки припинення вогню. За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російські бойовики продовжують обстріли.

Саме припинення обстрілів є головною умовою для початку ремонтних робіт. Роботи розпочнуться, одразу після підтвердження тиші (припинення обстрілів з боку російських бойовиків) спостерігачами ОБСЄ.

Як доповів Павло Жебрівський, Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі.

В Авдіївці вже організовано 11 пунктів обігріву. Намети і польові кухні містянам надали також військові. Мешканці забезпечуються гарячим харчуванням.

Донецька ВЦА відпрацьовує питання добровільної евакуації мешканців міста, в першу чергу дітей та інвалідів. Для цього підготовано спеціальні автобуси. Бажаючим виїхати варто звертатися до міської ради.

Нагадаємо, постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 31 січня, засідання щодо ситуації в Авдіївці.