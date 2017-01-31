У США звільнили в.о. генпрокурора через критику антиміграційного указу Трампа

У США звільнили виконувача обов'язків генерального прокурора Саллі Йейтс. На її місце призначили прокурора США у Східному окрузі штату Вірджинія Дану Бенте, написав у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

У свою чергу, 31 січня Саллі Йейтс заявила, що міністерство юстиції не захищатиме міграційний указ президента Дональда Трампа в суді.

Вона зазначила, що не певна щодо законності розпорядження.

У заяві Білого дому йдеться, що Саллі Йейтс "зрадила міністерство юстиції, відмовившись виконувати законний указ, прийнятий з метою захистити громадян США".

27 січня новобраний президент Трамп підписав розпорядження, яке призупиняє прийом біженців із Сирії на невизначений термін. Всі інші програми з прийому біженців припинені на 120 днів. Також указ на 90 днів забороняє в'їзд у США всім громадянам семи мусульманських країн.

Після цього в США пройшли багатотисячні акції протесту.

Із критикою міграційної політики нового президента виступив, зокрема, його попередник Барак Обама.

Нагадаємо, парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.