У Туреччині після спроби перевороту звільнили понад 90 тисяч держслужбовців

Понад 90 тисяч державних службовців Туреччини були звільнені після спроби перевороту 15 липня минулого року.

Про це інформує міністр праці країни Мехмеа Муеззіноглу, передає Reuters.

"За словами чиновника, з моменту перевороту проти 125 485 держслужбовців були розпочаті розслідування, з них наразі вже звільнено 94 867 осіб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надзвичайний стан у Туреччині триватиме доти, доки він приносить результати.

У свою чергу, турецький парламент схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.