У зоні АТО бойовики здійснили 71 обстріл, 3 українських військових загинули, - штаб

Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122 міліметрову артилерію, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Також, з тих де видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам’янку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника.

У свою чергу, на Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну Новоолександрівку. З гранатометів – Новозванівку та Станицю Луганську.

Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль троє наших військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.