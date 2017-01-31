Український біатлоніст потрапив до десятки кращих на Універсіаді-2017

На Універсіаді, що триває у місті Алмати (Казахстан), відбулися чоловічі індивідуальні гонки з біатлону. На жаль, на відміну від жіночої команди, українські чоловіки не змогли порадувати високими результатами. Найкращим серед наших спортсменів у цій гонці став Антон Мигда. Українець припустився лише одної хиби, але програв всерйоз ходом спортсменам, які демонстрували гіршу роботу на вогневому рубежі, тому Антон посів 7-у сходинку. Перемогу в цій класичній дисципліні здобув француз Батіст Жуті. Срібло та бронза у росіян Сергія Корастильова та Семена Сучилова.

Щодо інших українців, то один із найдосвідченіших представників нашої команди на звітних змаганнях Дмитро Русинов «настріляв» три хвилини штрафу та посів 14-у сходинку. Максим Івко із п’ятьма хибами став 19-им. Олександр Мор’єв «настріляв» три штрафні хвилини, але став лише 21-им. Денис Насько провів найгіршу стрільбу серед українців, але це не завадило йому прийти 32-им. Дмитро Ігнатьєв із п’ятьма хибами на 4-ох вогневих рубежах опинився найнижче серед наших співвітчизників – 35-им.

Окрім біатлонних змагань, в Алмати пройшли лижні гонки переслідування у чоловіків та жінок. Суттєво покращити свої досягнення українці так і не змогли. Найкращий результат серед жінок продемонструвала Юлія Тарасенко, котра фінішувала 26-ою. Неподалік від Юлії опинилася Вікторія Олех та Марія Насико – на 28-ій і 29-ій сходинках відповідно, Оксана Сігеті – на 33-ій, 40-ою дісталася фінішу Ірина Соловей. Найнижче опинилася Дарина Мазур, котра посіла 54-е місце.

Чоловічі досягнення були майже ідентичними. Олексій Красовський став 23-им, Костянтин Яременко – 26-им. На 31-ій позиції розташувався Андрій Марченко, 39-ий результат у Владислава Копилова, 42-а та 54-а сходинка в Олександра Челенка та Владислава Литвина.

Не хапали зірок з неба українські студенти у забігові з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів. Єлизавета Білозерська та Анна Музика посіли дві останні сходинки (39-у та 40-у). Також зазнала фіаско Марія Пономаренко, котра була єдиною учасницею від України у гірськолижній суперкомбінації, комбінованому слаломі. Українка так і не змогла досягнути фінішної точки.

Богдан ПРОСКУРОВ