Уряд Британії хоче запустити Brexit 9 березня, - ЗМІ

Уряд Великої Британії хоче запустити статтю 50 Лісабонського договору щодо виходу з ЄС до першого тижня березня. Це дозволить прем'єр-міністру країни Терезі Мей розпочати процес щодо Brexit на саміті європейських лідерів, передає The Times.

"Уряд хоче, щоб законодавчі процедури, необхідні для запуску статті 50, були завершені до першого тижня березня, що надасть Терезі Мей право розпочати процес щодо Brexit на саміті європейських лідерів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні уряд повідомив Палаті лордів британського парламенту, що розраховує на те, щоб законопроект про вихід Британії з ЄС був схвалений 7 березня.

Водночас Мей не називає конкретної дати початку дворічного формального періоду, необхідного для виходу країни з ЄС, зазначивши лише, що запуск процедури Brexit відбудеться до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що у парламенті Великої Британії починаються дебати щодо внесеного урядом законопроекту про запуск процедури виходу країни з Європейського Союзу.

Нагадаємо, британський уряд опублікував законопроект з проханням до парламенту надати дозвіл на офіційний запуск процедуру виходу Великої Британії з ЄС.