В Австрії заборонили носіння паранджі в громадських місцях

Нова велика коаліція Австрії ухвалила рішення про заборону носіння паранджі в громадських місцях.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Politico.

"Заборона на антисоціальні символи, такі як паранджа, сприятиме інтеграції", – відзначив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, коментуючи заборону.

Нагадаємо, після п'яти днів переговорів правлячі партії Австрії – Соціал-демократична партія і Австрійська народна партія, - що формують правлячу коаліцію оголосили, що змогли домовитися і таким чином зняти з порядку денного питання дострокових виборів.

Також нова коаліція оголосила про свою програму діяльності, яка включає в себе також і посилення роботи з інтеграції мігрантів. Віднині програма інтеграції передбачає обов'язкові заняття з німецької мови, а також заборону паранджі.

Варто нагадати, що першою країною, яка заборонила носіння паранджі у публічних місцях, була Франція, приклад якої наслідували в Бельгії, Болгарії, Нідерландах.