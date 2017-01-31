В ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці

Держави-учасниці ОБСЄ закликають Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню. Про це зазначено на Twitter Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.

Як повідомили у представництві України, до такого рішення прийшли під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли.

Раніше у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.

Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан. Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.