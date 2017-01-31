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Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, громадський діяч

В Одесі до квітня повністю закрили Потьомкінські сходи

31 січня, 2017 - 18:33
Фото: Panoramio

Міська рада Одеси закрила Потьомкінські сходи в зв'язку з реставрацією.

Як повідомляється на сайті Одеської міськадміністрації, один із символів Одеси буде закритий з 31 січня до кінця квітня.

За ці три місяці планується завершити роботи по облицюванню парапетів і сходових майданчиків Потьомкінських сходів новим гранітом і роботи з реставрації ступенів з старого граніту з установкою їх на колишні місця.

Ремонт Потьомкінських сходів стартував ще в травні минулого року, проте до цього велася реставрація без повного закриття об'єкта.

 

Джерело: День
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