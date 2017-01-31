В ЄС обстріли Авдіївки назвали кричущим порушенням Мінських угод

Євросоюз закликає припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.

"Інтенсивні бої в околицях Авдіївки в останні кілька днів, включаючи сильні обстріли із забороненої зброї, призвели до значної кількості жертв, це кричуще порушення домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами. Це серйозна загроза для мирних жителів", - йдеться у заяві.

Наголошується також, що останні події спричинили серйозні перебої в наданні комунальних послуг місцевим жителям.

"Ми закликаємо негайно припинити бойові дії. Це дозволить провести терміновий ремонт критично важливої інфраструктури. Повне дотримання режиму припинення вогню є найважливішим кроком на шляху до повної реалізації Мінських угод, які є основою для мирного і довгострокового врегулювання конфлікту на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ повинна мати повний та безперешкодний доступ у всі райони", - йдеться у заяві.