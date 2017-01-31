ЄС закликає негайно припинити вогонь на Донбасі

Європейський Союз вважає обстріли під Авдіївкою смертельним ризиком для мирних жителів і закликає негайно припинити вогонь.

Про це заявила речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич, передає "Радіо Свобода".

"Посилення боїв навколо Авдіївки упродовж останніх днів, включаючи обстріли з забороненого важкого озброєння, та збільшення кількості нещасних випадків, є серйозним порушенням режиму припинення вогню, визначеного мінськими домовленостями. Це створює смертельний ризик для цивільних. Більше того, останні інциденти спричинили переривання у постачанні базових комунальних послуг місцевим жителям", – зазначила вона.

"Ми, як Європейський союз, закликаємо припинити бойові дії", – наголосили в ЄС.