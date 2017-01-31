З 1 лютого сервісні центри МВС почнуть видавати довідки про несудимість

З 1 лютого сервісні центри МВС по всій Україні почнуть видавати довідки про відсутність судимості.

Як розповіли в прес-службі відомства, запит на отримання документа можна заповнити безпосередньо в адміністратора територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Наголошується, що для отримання довідки про несудимість необхідно мати при собі наступні документи:

- документ, що посвідчує особу заявника і копію;

- для осіб, які були раніше судимі, необхідно мати документ, що засвідчує поточну відсутність судимості.

Термін дії довідки не визначається, так як вона надається на дату здійснення перевірки.

Довідку можна буде отримати безкоштовно протягом 30 календарних днів з дня подачі запиту.