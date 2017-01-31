За день бойовики 46 разів обстріляли позиції ЗСУ, 2 військових поранені, - штаб

У вівторок, 31 січня, проросійські бойовики 46 разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє військовослужбовців поранені, двоє травмовані, повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки терористи випустили по позиціях ЗСУ близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також ворог обстрілював українські позиції з 152 міліметрової артилерії, багаторазово вогонь вели танки противника. По Авдіївці, Опитному і Верхньоторецькому терористи стріляли зі 120-міліметрових мінометів, а по Луганському – з гранатометів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Водяне і Бердянське. Під вогонь 120 міліметрових мінометів потрапила Новогригорівка, Красногорівка, Павлопіль, Талаківка, Новотроїцьке та Водяне. По Широкіному і Новогригор'ївці бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. По Чермалику стріляв снайпер бойовиків.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82 міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.

В результаті обстрілу двоє силовиків поранені, двоє отримали травми.

29 січня російські гібридні війська почали наступ на позиції сил АТО в районі Авдіївки, який супроводжувалося масованим обстрілом артилерії, у тому числі, житлових кварталів міста.

За цей час загинули сім українських військовослужбовців, понад 30 осіб отримали поранення.

Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, противник втратив понад 20 бойовиків убитими і кілька десятків пораненими.