Завтра на Майдані прощатимуться із героями, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки

У Києві у середу об 11.00 Україна прощатиметься на Майдані зі своїми героями, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень під час відбиття ворожої атаки.

Про це інформує 72 Гвардійська ОМБР на своїй сторінці у Facebook.

"Звичайно в бою гинуть найкращі і найсміливіші. Ці наші воїни першими ступили у двобій з ворогом, першими ступили у ворожі окопи й бліндажі - і першими прийняли на себе шалений удар розлюченого ворога, віддавши свої життя за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ назвали імена загиблих: капітан Кизило Андрій Олександрович, молодший сержант Бальченко Володимир Іванович, солдат Оверченко Дмитро Олександрович, сержант Крижанський Володимир Олексійович.

Нагадаємо, у СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів на сім годин - з 10:00 до 17:00.