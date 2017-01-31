Завтра Україна почне головування в Радбезі ООН

Відзавтра Україна почне головувати в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, про це йдеться на сайті Радбезу ООН.

Головування України відбуватиметься протягом лютого 2017 року.

Також про це сьогодні, 31 січня, під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Із завтрашнього дня ми протягом лютого головуємо в Раді безпеки ООН", — зазначив міністр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив українським дипломатам проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці через обстріли бойовиків Раду безпеки ООН і ОБСЄ.