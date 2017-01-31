Жебрівський повідомив, що готовий евакуювати з Авдіївки 8 тисяч осіб

Впродовж дня з Авдіївки влада може евакуювати до 8 тисяч осіб.

Про це повідомив голова військово цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський.

"Скоординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих заклади області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей", - повідомив він.

За його словами, на під’їзді до міста близько 10 тон продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні.

Крім того, вранці вже провели обстеження п’ятиповерхівки, у яку зранку влучив снаряд. Ремонтники приступають до відновлення пошкоджень.

Крім того, за словами Жебрівського, фонд "Карітас" встановлює додаткові намети в Авдіївці для обігріву людей.

Для евакуації жителів Авдїівки, яка зазнає потужних атак останніми днями, підготовлено 80 автобусів та два приміських електропоїзди, повідомляє ДСНС.

За словами голови Держслужби Миколи Чечоткіна, місцеві органи влади й рятувальники організували функціонування 11 пунктів обігріву на території Авдіївки.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка. Окупантів не зупиняють навіть власні втрати, які вони понесли внаслідок спроб захоплення українських позицій.