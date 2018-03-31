Аваков розповів, що має вміти кожен поліцейський та рятувальник

В Київській області розпочав роботу навчально-тренувальний центр підготовки парамедиків на базі Національного університету внутрішніх справ. Мета відкриття центру - навчити представників структур МВС надавати першу домедичну допомогу. На цьому наголосив на відкритті Центру міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні ми робимо дуже важливу справу. Ми говоримо про парамедиків, але бачимо, що в строю стоять і поліцейські, і офіцери ДСНС. Кожен із них мусить вміти надавати медичну допомогу, навіть не маючи медичної освіти", - заявив Аваков.

Глава МВС повідомив, що сьогодні дипломи про успішне завершення курсу домедичної допомоги отримали 75 офіцерів, на черзі - навчання прикордонників.

Відкриття центру стало можливим завдяки допомозі НАТО, яке надало фінансування, та Румунії, де проходили стажування тренери центру.

Своєю чергою голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков наголосив, що Україна є постійним партнером НАТО, і відкриття цього центру - ще одне підтвердження того, що міжнародна спільнота підтримує Україну.

"Відкриття цього центру - результат багаторічної роботи, фундамент якої був закладений у рамках програми НАТО «Наука заради миру». З початком російської агресії Україна стала активним учасником цієї програми. Ми дуже пишаємось тим, що можемо підтримати цю програму", - сказав Вінніков.

Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану зазначив, що Україна на шляху гарних реформ та перетворень.

"Я маю честь бути присутнім на випуску перших парамедиків. Це не просто відкриття центру підготовки парамедиків та випуск перших спеціалістів - це найвищий прояв підтримки України на міжнародній арені", - сказав Цуркану.

Створення навчально-тренувального центру домедичної допомоги в Україні тривало два роки. Програмою НАТО було частково виділене обладнання для забезпечення стаціонарного та мобільного навчально-тренувального центру. Крім того, на базі SMURD Fundation у Румунії спеціальну підготовку за стандартами НАТО пройшли 14 українських спеціалістів, які наразі й навчають офіцерів.

Навчання в центрі будуть проходити співробітники Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної служби та Національної гвардії.

У період з грудня 2017 року по березень 2018 року на базі відділення пройшли навчання за 48-годинною програмою, успішно склали іспит і отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації з домедичної допомоги 486 слухачів.