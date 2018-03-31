Бельгія відмовиться від ядерної енергетики до 2025-го

Уряд Бельгії відмовиться від ядерної енергетики до 2025 року. Про це у суботу, 31 березня, повідомляє Радіо "Свобода".

"Відповідно до схваленої Радою міністрів енергетичної стратегії, країна має відмовитися від ядерної енергетики до 2025 року", - цитує видання сайт уряду Бельгії.

Крім того, відповідний законопроект мають подати до Ради міністрів до 31 травня 2018 року. Енергетична стратегія також передбачає, що до кінця квітня 2018 року мають визначити зони для будівництва вітрових електростанцій.