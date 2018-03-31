Дев'ятий штат США визнав Голодомор у 1932–1933 роках геноцидом українського народу

Американський штат Массачусетс визнав Голодомор у 1932–1933 роках геноцидом українського народу. Про це повідомила у Facebook прес-служба посольства України в США.

"Губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер видав відповідну прокламацію. Вітаємо рішення штату Массачусетс і дякуємо народу США за солідарність та підтримку у відновленні історичної справедливості в пам'ять про мільйони жертв", – йдеться в повідомленні.

Голодомор в Україні визнано геноцидом уже в дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

Відповідне рішення схвалили парламенти 14 країн (Канади, Австралії, Грузії, Польщі, Португалії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Еквадору, Колумбії, Мексики, Парагваю, Перу і Чилі).

Голодоморів в ХХ столітті було три: 1921-1923 рр., 1932-1933 років, 1946-1947 рр. При цьому статус Голодомору має тільки геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. кваліфікують як масовий голод, геноцидний характер якого поки не доведено.

Голодомор тривав 17 місяців – з квітня 1932 по листопад 1933 року. Дослідники поки остаточно не визначилися з кількістю жертв: називають цифри від 1,8 до 10 млн. Більшість фахівців вважає, що загиблих від голоду від 3 до 3,5 млн.