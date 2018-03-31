Гройсман задекларував 17,1 млн гривень доходів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017 рік, де задекларував 17,1 млн гривень доходів. Про це повідомляє Урядовий портал.

"Загальна сума нарахованого доходу порівняно з минулим роком особливо не змінилась і склала 17 102 320 грн (нарахований дохід у 2016 році складав 15 801 536 грн)", - зазначається у повідомленні.

Як і минулого року, дохід складався із заробітної плати на посаді Прем’єр-міністра – понад 435 647 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 грн.

Як зазначається, у минулому році також не відбулось суттєвих змін у переліку нерухомого майна, яке належить очільнику уряду.