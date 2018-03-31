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Іран із міркувань нацбезпеки знову планує заблокувати Telegram

31 березня, 2018 - 19:38
Фото Reuters

Іран знову збирається блокувати месенджер Telegram з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє Associated Ргеѕѕ, передає 112.ua.

Як уточнюється, голова парламентського комітету з національної безпеки і зовнішньої політики Алаеддін Боруджерді заявив, що це рішення було схвалено на найвищому рівні.

На його думку, Telegram грає руйнівну роль в антиурядових протестах, які розпочалися в країні в кінці грудня і внаслідок яких загинуло щонайменше 25 осіб.

Зазначимо, іранський Telegram нараховує близько 40 млн користувачів.

Нагадаємо, на початку року в Ірані вже забороняли на деякий час користування цим месенджером.

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