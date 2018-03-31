Кампанія на підтримку екс-міністра Каталонії зібрала у Шотландії рекордну суму

Краудфандингова компанія, яка була запущена на підтримку колишнього міністра Каталонії Карли Понсати в її боротьбі з урядом Іспанії проти екстрадиції, зібрала за 18 годин понад 220 тисяч євро. Про це заявив адвокат Карли Понсати, пише The Guardian.

"Карла прийшла у мій офіс у Глазго в 8.30 ранку в середу, а потім ми вирушили на поїзд, аби дістатися до Единбурга. До того, як ми сіли в поїзд, було зібрано майже 5 тисяч фунтів стерлінгів. Коли ми дісталися Единбурга, сума зросла більш ніж у два рази. Після того, як ми побували в поліцейській дільниці, вона почала ще більше зростати. А коли ми вийшли з суду я був вражений, побачивши, що вона досягла 200 тисяч фунтів. Ми досягли цього всього за 18 годин. Люди, які займаються краудфандинговими кампаніями, сказали, що це рекордна сума", - заявив адвокат Понсати Аамер Анвар.

Нагадаємо, 28 березня Понсати добровільно здалася поліції в Единбурзі, і тепер вона офіційно знаходиться під арештом. Її паспорт був конфіскований. Того ж дня, 28 березня, шотландський суд відпустив її під заставу. Після того, як Іспанія видала Європейський ордер на арешт, її адвокат Аамер Анвар запустив онлайн-кампанію, щоб допомогти каталонському політику.

Адвокат також заявив, що звинувачення проти Понсати пов'язані з політичним переслідуванням та її права людини "не можуть бути гарантовані" в Іспанії.