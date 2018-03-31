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Кличко розказав, коли у Києві закінчиться опалювальний сезон

31 березня, 2018 - 10:16
Фото з архіву "Дня"

У столиці опалювальний сезон завершиться, коли протягом трьох днів поспіль середньодобова температура триматиметься не нижче 8° С. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба міського голови.

"Ми бачимо, яка затяжна зима цього року – весь березень достатньо холодний, багато снігу випало. Як тільки буде підвищення температури, ми однозначно говоритимемо про завершення опалювального сезону. Ще раз хочу нагадати, ми можемо припиняти подачу тепла, коли протягом трьох діб середня температура тримається не нижче ніж + 8 градусів С", - зазначив Кличко.

Щодо ОСББ та будинків, які мають приватні котельні, то вони із припиненням теплопостачання визначаються самі - за умови згоди усіх мешканців будинку, додав він.

Джерело: День

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