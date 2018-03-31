Материнська компанія Cambridge Analytica провела понад 100 виборчих кампаній у 32 країнах

Материнська компанія скандально відомої фірми Cambridge Analytica – британська SCL Elections, провела понад 100 виборчих кампаній у 32 країнах світу. Зокрема – в Україні. Про це йдеться у матеріалі видання Quartz, передає УНІАН.

Зазначається, що Cambridge Analytica – колись маловідома компанія з надання послуг у галузі політичного консалтингу, опинилась у епіцентрі скандалу, який зачіпає США, Велику Британію та соцмережу Facebook.

Раніше було викрито збір CA особистих даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах у США. Користувачі своєї згоди на збір даних не давали, однак інформація використовувалась задля формування таргетованої політичної реклами. Розглядається також роль компанії у проведенні референдуму щодо Brexit у Британії.

Зазначається, що материнська компанія Cambridge Analytica - SCL Elections, має набагато довший слід. Відповідно до даних з документів компанії, до яких отримали доступ журналісти, SCL працювала у 32 країнах. Зокрема – в Європі, Північній та Південній Америці, Азії, Африці та у регіоні Карибського басейну. У переліку країн, який навели журналісти, фігурує і Україна. Що саме робила SCL Elections в Україні – не уточнюється. Тим часом, у веб-архівах збереглись матеріали, за якими SCL Elections працювала в Україні у 2004 році. До компанії начебто звертались представники "помаранчевої коаліції".

Нагадаємо, Гендиректора британської компанії Cambridge Analytica відсторонили від роботи через звинувачення у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook. У компанії оголосили про проведення самостійного незалежного розслідування і пообіцяли публічно поділитися його результатами після закінчення.