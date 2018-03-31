Медична реформа не передбачає оплати послуги пацієнтом, - Гройсман

Успіх запровадженої урядом України реформи медицини стане загальним успіхом для громадян, які по факту отримають якісну послугу, а лікарі - якісні умови праці та гідну зарплату. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«За 3-5 років ми ситуацію змінимо. Вона вже в наступному році стане іншою. Ми все, що потрібно, будемо платили за послугу. Для людей все буде безкоштовно! Але кожен заклад має знати, що має прийняти пацієнта якісно, дати йому нормальну послугу. Одразу все не відбудеться. Але зараз ми запроваджуємо систему, коли «кошти ходять за пацієнтом». Саме ви (громадяни) будете показувати, куди заплатити кошти за послугу. І це нісенітниці, що хтось з пацієнтів буде платити. Хочу звернутися до політиків і людей: реформа цього (оплати послуги пацієнтом) не передбачає. Ми будемо платити за пацієнта і за увагу до громадян», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що ситуація в медицині потребує змін, оскільки десятиліттями в цій сфері йшла «боротьба за грошові потоки, а не за якість послуги».

«І я теж втрачав близьких людей через неспроможність нашої медицини, нездатність врятувати життя. І це біль для багатьох з нас йде крізь життя. Тож нам треба змінити ситуацію і ми її змінимо», - наголосив Прем'єр-міністр.

Він не заперечив, що в процесі змін можливі дискомфорт і непорозуміння, проте висловив впевненість, що все можна вирішити.

«Ми будуємо кардіоцентри, започаткували програму «Доступні ліки» - сьогодні мільйони українців отримують ліки безкоштовно. Ми створюємо інфраструктуру і маємо запровадити нову систему в ній. При цьому відповідальність - це головний аспект впровадження змін», - сказав Гройсман.