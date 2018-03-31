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МінТОТ: Витрати на розмінування Донбасу можуть перевищити $800 млн

31 березня, 2018 - 13:25
Фото з архіву "Дня"

Для того, щоб розмінувати зону бойових дій на Донбасі, може знадобитися понад $800 млн. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає Радіо Свобода.

"Попередні оцінки по розмінуванню. Хорватія за площею десь 50 тис. кв. км. За 20 років Хорватія витратила трохи більше $800 млн на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було орати, сіяти, будувати", - наголосив міністр.

Він уточнив, що це приблизні цифри, повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

На думку міністра, під егідою уряду необхідно утворити спецільаний орган, який координуватиме всі заходи, пов’язані з розмінуванням і обережним поводженням з боєприпасами.

"Кілька законопроектів застрягли у Верховній Раді. Треба всім органам влади звернути на це більше уваги. Розмінування - це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів. У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем", - зазначив Черниш.

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