Місія NASA із вивчення Марса зсередини розпочнеться 5 травня

NASA збирається досліджувати нутрощі, вивчити геодезію і сейсмічну активність Марса в рамках місії InSight, запуск якої відбудеться 5 травня 2018 року. Про це пише Technot, посилаючись на прес-службу NASA.

Космічне агентство провело прес-конференцію в Лабораторії реактивного руху (JPL) в Пасадені, штат Каліфорнія, де розповіло про наступну місію на Червону Планету.

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) – це дослідник нутрощів з використанням сейсмографа, геодезії та теплового транспорту, повідомляє джерело. Він являє собою посадковий апарат, який запустять 5 травня.

Це буде перша місія, присвячена дослідженню під грунтом Марса, і першим сейсмографом, який встановлять на іншому небесному тілі з часів місії НАСА Apollo на Місяць.

NASA – не єдине агентство, яке розробляло компоненти та інструменти для місії InSight. Французький національний центр d’Études Spatiales (CNES) очолив багатонаціональну команду, яка побудувала надчутливий сейсмометр. Німецький аерокосмічний центр (DLR) розробив тепловий зонд, який може заритися на глибину до 5 метрів і виміряти теплоту, що надходить зсередини планети.

В наступному місяці космічний корабель встановлять на ракеті, з'єднання між ними будуть перевірені, і стартова команда проведе заключні тренування.

Як повідомлялося, раніше у космічному агентстві NASA протестували нового робота, якого збираються відправити на Марс для вивчення глибинних шарів ґрунту. Цей механічний агрегат, якому дали назву InSight ("Інтуїція"), схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті.