Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

МЗС Японії попереджає про підготовку КНДР до нового ядерного випробування

31 березня, 2018 - 15:21
Фото Reuters

Північна Корея веде підготовку до нового ядерного випробування. Про це 31 березня заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє агентство Kyodo.

«КНДР вивозить грунт з підземного тунелю, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування», – заявив Коно.

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США.

Дипломат підкреслив, що у зв'язку з цим у Токіо немає необхідності поспішати з проведенням зустрічі між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином. «Я не проти, якщо взагалі нічого робити не будемо. Поспішати потреби абсолютно немає», – сказав він.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

Дев'ятий штат США визнав Голодомор у 1932–1933 роках геноцидом українського народу
СБУ розслідує діяльність представників Московського патріархату на Донбасі в підтримці російської агресії
Медична реформа не передбачає оплати послуги пацієнтом, - Гройсман
В ОНН схвалили нові масштабні санкції проти КНДР
Гройсман задекларував 17,1 млн гривень доходів
Прем'єр Угорщини очікує спроби держперевороту під час виборів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 