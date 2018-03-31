МЗС Японії попереджає про підготовку КНДР до нового ядерного випробування

Північна Корея веде підготовку до нового ядерного випробування. Про це 31 березня заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє агентство Kyodo.

«КНДР вивозить грунт з підземного тунелю, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування», – заявив Коно.

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США.

Дипломат підкреслив, що у зв'язку з цим у Токіо немає необхідності поспішати з проведенням зустрічі між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином. «Я не проти, якщо взагалі нічого робити не будемо. Поспішати потреби абсолютно немає», – сказав він.