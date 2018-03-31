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На Донбасі бойовики свідомо порушують "перемир'я", - штаб

31 березня, 2018 - 18:02
Фото Reuters

Незважаючи на Мінські домовленності щодо припинення вогню на період Великодніх свят, бойовики свідомо порушують режим тиші. Всього на лінії розмежування зафіксовано 32 ворожих обстріли. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє "Укрінформ".

"На лінії зіткнення фіксується повне ігнорування бойовиками російсько-окупаційних військ оголошеного опівночі 30 березня режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят. Загалом минулої доби  зафіксовано 32 обстріли укріплень ЗСУ з боку російсько-окупаційних військ. З них 28 визначено як прицільні ”, - сказав Гуцуляк.

Так на Луганському напрямку було здійснено три прицільні обстріли позицій ЗСУ з гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі Катеринівки та двічі поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку зафіксовано 29 ворожих обстрілів, з яких 25 визначені як прицільні. У районі Авдіївки та Опитного велися провокаційні обстріли зі стрілецької зброї по позицях ЗСУ. 

У районі Водяного зафіксовано обстріли українських опорних пунктів з зенітної установки ЗУ 232, поблизу Павлополя та Лебединського вели вогонь ворожі снайпери. 

Речник нагадав, що домовленість щодо поновлення режиму тиші на всій лінії зіткнення досягнута Тристоронньою контактною групою 26 березня.

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