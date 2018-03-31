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Переданий США російський хакер у суді не визнав свою провину

31 березня, 2018 - 22:53
Фото sfchronicle.com

Громадянин Російської Федерації Євген Нікулін, обвинувачений в США в хакерських атаках у 2012 році та якого влада Чехії днями видала американській стороні, виступаючи в суді Сан-Франциско не визнав свою провину. Про це пише San Francisco Chronicle.

Зазначається, що він також відмовився відповідати на питання судді і навіть називати своє ім’я і вік. Як передає Reuters, суддя при цьому заявив, що хакерство, в якому звинувачують Нікуліна, це не просто злочин, а пряма загроза безпеці американців і їхнім правам на приватне життя.

Нікулін зіткнувся з дев'ятьма кримінальними розслідуваннями, включаючи заподіяння шкоди захищеним комп'ютерам та крадіжці ідентифікації з усуненням.

Наступне засідання суду у справі росіянина призначено на понеділок, 2 квітня.

Джерело: День

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