Переданий США російський хакер у суді не визнав свою провину

Громадянин Російської Федерації Євген Нікулін, обвинувачений в США в хакерських атаках у 2012 році та якого влада Чехії днями видала американській стороні, виступаючи в суді Сан-Франциско не визнав свою провину. Про це пише San Francisco Chronicle.

Зазначається, що він також відмовився відповідати на питання судді і навіть називати своє ім’я і вік. Як передає Reuters, суддя при цьому заявив, що хакерство, в якому звинувачують Нікуліна, це не просто злочин, а пряма загроза безпеці американців і їхнім правам на приватне життя.

Нікулін зіткнувся з дев'ятьма кримінальними розслідуваннями, включаючи заподіяння шкоди захищеним комп'ютерам та крадіжці ідентифікації з усуненням.

Наступне засідання суду у справі росіянина призначено на понеділок, 2 квітня.