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Періс Хілтон прибула до Львова на відкриття реконструйованого готелю

31 березня, 2018 - 09:55
Фото з Facebook

Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю у місті.

Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Тому Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня.

Крім того, західні ЗМІ пишуть, що Періс летить до України, щоб зіграти DJ-сет на благодійному концерті для установи, яка допомагає матерям-одиначкам.

Додамо, що Періс Хілтон протягом кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим - голлівудським актором Крісом Зілком, дідусь якого українець.

Джерело: 112 Україна

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