Періс Хілтон прибула до Львова на відкриття реконструйованого готелю

Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю у місті.

Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Тому Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня.

Крім того, західні ЗМІ пишуть, що Періс летить до України, щоб зіграти DJ-сет на благодійному концерті для установи, яка допомагає матерям-одиначкам.

Додамо, що Періс Хілтон протягом кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим - голлівудським актором Крісом Зілком, дідусь якого українець.