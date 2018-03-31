Правозахисники заявили про погіршення стану політв'язня Балуха через голодування

Український активіст Володимир Балух, який продовжує голодування в СІЗО Сімферополя, сильно схуд. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на слова його адвоката.

"Український активіст Володимир Балух, який в СІЗО Сімферополя продовжує голодувати на знак протесту проти незаконного вироку, сильно схуднув і осунувся", - наголошується у повідомленні.

Балуха перевели з одиночної камери в іншу, з кращими умовами, де він перебуває під постійним відеоспостереженням. У камері у нього є сусід, якому співробітники СІЗО приносять домашню їжу. Українець розцінює це як форму знущання і спробу змусити його вийти з голодування. І до початку голодування до активіста в камеру приходили співробітники СІЗО, які намагалися його відрадити від голодування.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздільненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

14 березня Верховний "суд" Криму змінив вирок, виключивши зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв'язку з цим вирок скоротили на два місяці.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.