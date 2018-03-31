Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

Прем'єр Угорщини очікує спроби держперевороту під час виборів

31 березня, 2018 - 11:38
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Угорщині діють до 2 тисяч змовників і вони готують державний переворот. Про це передає AFP.

Орбан вважає, що цим людям заплатили за те, щоб вони повалили його уряд і допустили потік мігрантів в країну.

"В Угорщині близько 2 тисяч проплачених людей, які працюють під час виборчої кампанії, аби повалити уряд і встановити новий, налаштований на підтримку імміграції та вигідний для Джорджа Сороса", — сказав Орбан.

Він також наголосив, що йому відомі імена цих людей та на кого вони працюють.

"Вони працюють в інтересах перетворення Угорщини в країну імміграції", — зазначив Орбан.

Також політик анонсував, що після виборів він прийматиме моральні, політичні та юридичні заходи проти своїх супротивників. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 8 квітня.

Джерело: Еспресо

Більше новин

Генсек ООН: Напруження між США та РФ вже дуже близьке до рівнів "холодної війни"
ОБСЄ планує відкрити нові передові патрульні бази на території ОРДО, – Хуг
ЗМІ: Юлія Скрипаль прийшла до свідомості, почала самостійно їсти та пити
Макрон заявив про підтримку курдів у Сирії
На весілля принца Гаррі приїдуть понад 100 тисяч людей з усього світу
У Португалії закрили базу з ремонту російських вертольотів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 