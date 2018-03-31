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РФ вислала українських дипломатів із трьох міст, - ЗМІ

31 березня, 2018 - 20:11
Фото Reuters

Російська Федерація вислала українських дипломатів із Москви, Санкт-Петербурга і Ростова-на-Дону. Про це у суботу, 31 березня, повідомляє УНІАН із посиланням на джерело, ознайомлене з ситуацією.

"З Посольства України в Москві, згідно з рішенням МЗС Росії, вислано 6 дипломатів, з Генконсульства у Ростові-на-Дону - 5 дипломатів, з Генконсульства у Санкт-Петербурзі - 2", - сказало джерело.

За його словами, співробітників консульств України в Єкатеринбурзі і Новосибірську не висилали - такий крок був би рівносильним закриттю цих установ, оскільки там працює, буквально, по 2-3 людини.

Крім того, співрозмовник повідомив, що дипломати вже залишили посольство України в Москві і виїхали в Україну.

Нагадаємо, РФ висилає 13 українських дипломатів у відповідь на оголошення Києвом персонами нон грата 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням Сергія Скрипаля в Британії. Глава МЗС України Павло Клімкін назвав нонсеном висилку Росієюукраїнських дипломатів у відповідь на оголошення Києвом персонами нон грата 13 російських дипломатів.

Джерело: Новини УНІАН

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