СБУ розслідує діяльність представників Московського патріархату на Донбасі в підтримці російської агресії

Протягом 4 років війни на Донбасі релігійні та культові споруди УПЦ МП використовуються спецслужбами РФ для ведення розвідувальної операції, а представники духовенства цієї конфесії беруть участь у терористичній діяльності та підтримують бойовиків.

Про це під час круглого столу "Агресія РФ проти України: історичні паралелі та сучасний вимір" у Покровську Донецької області розповіли полковники СБУ Валерій Удовиченко та Юлія Лапутіна, повідомляє Вчасно.

Представники Служби безпеки навели приклади того, що єпископи Московського патріархату на Донбасі добровільно стають служителями кремлівського режиму.

Так, у 2014 році на Донеччині ченці Свято-Успенської Святогірської лаври розмістили на зворотньому боці ікони Божої матері нову молитву проросійського змісту та роздавали її на Пасхальні свята.

Також у 2014-му Ігор Гіркін, один із лідерів терористичної організації "ДНР", разом з іншими бойовиками отримав притулок в одній із церков УПЦ МП Слов’янська, у ній терорист також створив свій батальйон та освятив зброю.

"Фактично храми УПЦ МП стали осередками, на які спиралися всі у своїй діяльності проти України", - підкреслив Удовиченко.

Наразі СБУ проводить розслідування діяльності Московського патріархату по всій території України.

"Розслідування проводиться шляхом наукових експертиз, виявлення документів, свідчення людей, які бачили або були учасниками заходів, які здійснювала УПЦ МП. Здійснюється опитування свідків і збирання доказів, досліджується церковна література на предмет наявності маніпулятивних текстів", - додала Лапутіна.

Вона наголосила, що вторгненню Росії в Крим та на Донбас передував великий період латентної агресії і розповсюдження маніпулятивної технології саме у церковній сфері.