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СБУ заборонила в'їзд до України видвореним зі США 60 російським дипломатам

31 березня, 2018 - 22:25
Фото EPA

Служба безпеки України закрила в'їзд в Україну 60 громадянам Російської Федерації, яких було видворено зі Сполучених Штатів Америки. Про це у суботу, 31 березня, повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що в'їзд росіянам закрито за "причетність до діяльності спецслужб країни агресора". Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата.

"Заборона на п'ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яких було вислано зі США 26 березня", - йдеться у повідомленні СБУ.

Додамо, що 27 березня 2018 року СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великої Британії у зв'язку з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

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Джерело: День

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