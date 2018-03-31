Слобожанська громада матиме молодіжне радіо

У селищі Слобожанському, що знаходится на околиці Дніпра, відкрили першу в області молодіжну радіостанцію. Вона розташована у навчально-виховному комплексі №1. У планах засновників - вивести мережі на зупинки, дитячі майданчики та найбільш відвідувані місця селища, аби налагодити мовлення. Про це стало відомо під час візиту до навчального закладу Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович. Молодіжна радіостанція – ініціатива учнів школи, яку підтримала Слобожанська громада. Ідею профінансувала програма DOBRE. Це п’ятирічна програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). «Рішення про життя людей, зокрема про те, які проекти потрібно втілювати, мають прийматися на тому рівні, де ці люди живуть. Це ознака демократичного суспільства. І це принцип децентралізації – важливого для України процесу. Ми підтримуємо його програмою DOBRE», – сказала Марі Йованович. На думку директора програми DOBRE Беррі Ріда, проект зі створення радіостанції у Слобожанському НВК №1 навчить молодь правильно оперувати інформацією, сприятиме розвитку журналістики. Слобожанська громада – один із лідерів у децентралізації на Дніпропетровщині. Саме тут відкрито перший в країні садочок, зведений «з нуля» без жодної копійки держкоштів. А нині розпочинає роботу єдина в області молодіжна радіостанція. Як повідомили американські гості, навіть у Сполучених Штатах такі радіостанції є лише у 20 школах. Радіо працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 21.00. Спочатку ефіри транслюватимуть лише у НВК №1, потім – у школі №2, а згодом його можна буде почути на всіх зупинках, дитячих майданчиках та у найбільш відвідуваних місцях селища. Такими планами на найближчі три роки поділився голова Слобожанської об’єднаної територіальної громади Іван Камінський. Нині школярі опановують нову техніку та готують перші програми. «Є багато цікавих ідей, їх можна реалізувати за допомогою класного обладнання. Його раніше не було», сказав 11-класник Костянтин Тарасенко. «Віщатимемо на великих перервах. Поки це лише новини, але у планах – інтерв’ю, різні цікаві рубрики, на кшталт гумору», – розповів одинадцятикласник Микита Яцун. Перший ефір вже готовий, кажуть школярі. DOBRE – це п’ятирічна програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ. Вона працює в семи областях України.

Вадим РИЖКОВ «День» Дніпро