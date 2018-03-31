Сьогодні на прощання з Хокінгом прийдуть тисячі прихильників професора

Сьогодні у церкві Св.Марії Кембриджського університету пройде приватна церемонія похоронів видатного англійського фізика-теоретика Стівена Хокінга, адміністрація університету чекає на тисячі прихильників професора у церкві. Про це повідомляє ВВС.

"Похорони відомого фізика-теоретика професора Стівена Хокінга пройдуть пізніше у Кембриджі", - говориться у повідомленні.

На приватній службі у церкві Св.Марії Кембриджського університету о 14:00 за місцевим часом будуть присутніми близько 500 родичів, друзів і колег покійного.

Хоча похорони професора є приватними, і стороннім вхід у церкву буде заборонено, очікується, що засвідчити прибуття похоронного кортежу в Кембридж приїдуть тисячі прихильників всесвітньо відомого вченого.

Видатний англійський фізик-теоретик, космолог і популяризатор науки Стівен Хокінг помер 14 березня у себе вдома в Кембриджі у віці 76 років. Його прах буде поховано у Вестмінстерському абатстві, поруч з могилами Ісаака Ньютона й Чарльза Дарвіна.