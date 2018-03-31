США допомогли громадам Дніпропетровщини втілити понад 20 проектів

Це - відремонтовані дороги, садочки та лікарні, нові дитячі майданчики та комп’ютерні класи у школах. Розвивати інфраструктуру об’єднаним територіальним громадам області допомагає міжнародна програма «DOBRE» від Агентства США з міжнародного розвитку – USAID. За її підтримки 12 громад вже реалізували понад 20 проектів. Про це стало відомо під час візиту на Дніпропетровщину Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Л. Йованович. Успіхами у розвитку громад поділилися на зустрічі голови ОТГ. «Дніпропетровщина – лідер із втілення реформи децентралізації. У нас найбільша кількість об’єднаних територіальних громад – 61. Три з них – найуспішніші в Україні за фінансовою спроможністю. Самостійність об’єднань дозволяє розвивати інфраструктуру на власний розсуд. Обласним коштом підтримуємо тих, хто бере на себе відповідальність. Допомагають і міжнародні організації. Так, завдяки програмі «DOBRE» 12 громад вже реалізували понад 20 проектів», зазначив перший заступник голови ОДА Олег Кужман. Одна з перших ОТГ, що утворилися на Дніпропетровщині, – Зеленодольська. «Після об’єднання значно збільшилося фінансування територій – більш ніж у три рази. За підтримки обладміністрації та міжнародних організацій відремонтували амбулаторії, створили робочі місця», розповів голова Зеленодольської ОТГ Андрій Савченко. В Софіївській громаді зробили вуличне освітлення та встановили яскраві дитячі майданчики. «Дуже вдячні обладміністрації, державі та іноземним партнерам за підтримку, сказав голова Мирівської ОТГ Володимир Біленко. – Спільними зусиллями ми відремонтували дороги, школи, будинки культури, амбулаторії. У двох селах запрацював водовод. Два навчальні заклади облаштували альтернативними котельнями. На всіх сільських вулицях зробили освітлення». Такі зміни дають надію на велике майбутнє України, зазначила Марі Л. Йованович. «Сенс реформи децентралізації – змінити життя людей на краще, – додала вона. – Програма «DOBRE» триває, тож попереду ще багато проектів». Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» – «DOBRE» реалізується в семи областях України.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро