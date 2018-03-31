США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських діячів

Сполучені Штати Америки закликають Україну скасувати е-декларування для громадських діячів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати закон про декларування доходів громадських діячів та міжнародних членів наглядових рад державних підприємств. Система декларування активів в Україні повинна залучати державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство", - йдеться в заяві.

Наголошується, що цей закон стосується тих людей, які прагнуть підвищити прозорість та підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану та прагнення українського народу до демократичної країни, яка керується верховенством закону.

"Ми закликаємо український уряд оперативно скасувати вимоги декларування активів у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував розглянути в парламенті скасування обов'язкового подання членами антикорупційних організацій електронних декларацій 3 квітня.

1 квітня закінчується термін подання декларацій про майновий стан.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які припиняють або переносять термін подання електронних декларацій про майно та доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" закликали Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів.