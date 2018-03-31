"Талібан" оголосив "Ісламській державі" війну, - ЗМІ

Афганський радикальний рух "Талібан" оголосив війну терористичній організації ІДІЛ. Про це із посиланням заяву талібів, яку опублікували афганські ЗМІ, повідомляє "Главком".

У заяві "Талібан" повідомляє, що ІДІЛ - "це група сучасних "хариджитів" (віровідступників), жорстоких безбожників і найманців (...) сіє ворожнечу (...), намагається зруйнувати єдність сунітів, шиїтів і ісмаїлітів Афганістану, нацьковуючи один проти одного, вбиває богословів і дискредитує священну релігію Іслам перед світом".

Радикали наголошують, що приводом для оголошення війни стало захоплення бойовиками ІДІЛ повіту Дарзаб в провінції Джаузджан, "де група "хариджитів" намагалася розширити сферу свого впливу, зробивши найтяжчі злочини, обезголовила 20 полонених моджахедів".

"Талібан" закликає всіх своїх прихильників "надалі в усіх точках Афганістану віддати їм по заслугах і помститися за моджахедів".