Трамп вирішив заморозити $200 млн допомоги для Сирії, - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа наказала Державному департаменту заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги для Сирії. Про це в ніч проти 31 березня повідомило американське ділове видання The Wall Street Journal, передає DW.

За наявною інформацією, до таких дій американського президента підштовхнуло повідомлення у ЗМІ, де зазначалося, що США створили фонд допомоги для відбудови Сирії, що сильно постраждала від громадянської війни.

Виступаючи в штаті Огайо 29 березня, у своїй промові Трамп наголосив, що Сполучені Штати витратили сім трильйонів доларів на Близький Схід, "нічого не отримавши взамін". Серед іншого він пообіцяв швидке виведення американських військ із Сирії. Наслідком цього стане те, що проблемами Сирії "перейматимуться інші країни", наголосив Трамп.

Глава Білого дому також запевнив, що уряд США сконцентрує свою увагу на розбудові інфраструктури у власній країні та створенні нових робочих місць.

Зазначимо, що нині у північно-східній частині Сирії дислокується близько двох тисяч американських військових у складі міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

Коаліція веде боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у той час, як Ангела Меркель засудила турецьку військову кампанію проти курдів у Сирії, Берлін продовжує поставки зброї і боєприпасів Анкарі.