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Третій за тиждень бойовик здався поліцейським на Донеччині

31 березня, 2018 - 14:05
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День" (архівне)

У Бахмуті за цей тиждень шансом на життя без тюрми скористалися три учасники незаконних збройних формувань, наразі усі вони співпрацюють з поліцією та надають свідчення. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Можливість уникнути в’язниці є лише у тих, хто не скоював тяжких злочинів проти мирного населення. Наразі поліцейські перевіряють діяльність трьох екс-бойовиків.

Так, 30-річний житель Сіверська з автоматом у руках перевіряв водіїв і транспорт на блокпості терористів. Чоловік близько трьох років прожив у страху за своє кримінальне минуле й сам звернувся до правоохоронців.

А в місті Часів Яр поліцейським здався громадянин РФ, який в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території Бахмутського району. Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто. Після звільнення району українськими військами чоловік втік та 4 роки переховувався в РФ, у Криму та різних областях України.

Вчора поліцейським здався ще один черговий блокпоста із Сіверська. Він також з автоматом обстежував автівки та перевіряв документи водіїв. Після трирічного переховування 36-річний чоловік вирішив сам розповісти поліції про свої протиправні дії.

"Аби отримати шанс на життя без тюрми, звертайтеся за телефоном 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів) або скористайтеся відповідним сервісом на сайті "Стоптероризм", - наголошують у Нацполіції.

Джерело: День

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