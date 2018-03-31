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У британському Кембриджі попрощалися зі Стівеном Хокінгом

31 березня, 2018 - 21:19
Фото AP

У Великій Британії в Кембриджі сьогодні, 31 березня, відбулась церемонія прощання із знаменитим науковцем, фізиком-теоретиком, професором Стівеном Хокінгом, який помер 14 березня. На церемонію прощання прийшло понад півтисячі людей, повідомляє AP.

Серед тих, хто прийшов попрощатися із науковцем, були засновник SpaceX Ілон Маск та астроном Мартін Джон Ріс. Попри те, що Хокінг все життя заявляв, що він атеїст, рідні прийняли рішення влаштувати церемонію.

Служіння відбулось у у церкві Святої Марії, котра неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де пропрацював професор понад 50 років.

Раніше повідомлялося, що хоча похорони професора є приватними, і стороннім вхід у церкву буде заборонено, очікувалося, що засвідчити прибуття похоронного кортежу в Кембридж приїдуть тисячі прихильників всесвітньо відомого науковця.

Нагадаємо, видатний англійський фізик-теоретик, космолог і популяризатор науки Стівен Хокінг помер 14 березня у себе вдома в Кембриджі у віці 76 років. Його прах буде поховано у Вестмінстерському абатстві, поруч з могилами Ісаака Ньютона й Чарльза Дарвіна.

Джерело: День

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