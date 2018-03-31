У Дніпрі відкрили перший в Україні правовий клуб

Pravokator - таку назву має перший в Україні правовий клуб, що відкрили у Дніпрі. Проект створений для обміну досвідом, вивчення, напрацювання та поширення найкращих практик у сфері права і правосуддя. Він фінансується міжнародними донорами, зокрема посольством Сполучених Штатів Америки. «Велика радість – бачити відкриття цього центру і таку чудову співпрацю з дніпрянами, з усіма, хто доклав зусиль до цієї події. Ми пишаємося партнерством із вами у програмі, що сприяє наданню правової допомоги.

Ці кроки демонструють прагнення України впровадити міжнародні стандарти у галузі захисту прав», зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович. За її поясненнями, за допомогою Центру незахищені категорії громадян та затримані зможуть отримати термінову юридичну та адвокатську допомогу. Серед партнерів центру – міжнародний фонд «Відродження» і канадський проект «Доступна та якісна правова допомога». «Ми пишаємося тим, що перший такий клуб відкрився саме у Дніпрі. Наш міський голова Борис Філатов і я, як секретар міськради, розуміємо важливість роботи цього центру. Нині Міністерство юстиції є основним генератором електронних послуг і сервісів. Справді, наповнення цього клубу сервісами – на найвищому рівні. Можливість отримати ці послуги робить життя людей простішим», – наголосив секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара. Центр у Дніпрі обслуговуватиме чотири області – Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Кіровоградську. Подібні правові майданчики створять також у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Однак дніпровський фактично стане найбільшим. «Чотири роки тому система безоплатної правової допомоги лише зароджувалася в Україні. Вона могла або захлинутися в бюрократії, або розвинутися до таких масштабів, коли кожен українець має змогу скористатися своїм конституційним правом на захист – незалежно від майнового стану. І завдяки спільним зусиллям система безоплатної правової допомоги вже відбулася», – сказав міністр юстиції Павло Петренко. Загалом такі правові платформи мають стати своєрідними «хабами» ініціатив та проектів у сфері права. Для територіальних громад це – можливість підвищити свою правову спроможність і швидше впроваджувати норми, яких вимагають, зокрема, нововведення у законодавстві. У центрі допоможуть вирішити юридичні колізії та нададуть методичні роз'яснення щодо законодавчих актів, проаналізують ситуацію та залучать для пошуку рішення найкращих експертів.

Платформа працює за принципом «єдиного вікна» для внесення місцевих ініціатив щодо вирішення правових проблем. Це сприятиме вивченню та оцінюванню правових потреб населення. Одним із ключових напрямів роботи стане вирішення проблем вразливих категорій громадян. Зокрема, внутрішньо переміщених осіб, атовців, безхатьків, жертв насильства та дискримінацій. Фахівці центру також допомагатимуть у розробці стандартів, наприклад, у галузі надання первинної правової допомоги, правопросвітницькій діяльності тощо. Водночас фахівці у сфері права також зможуть підвищувати свою кваліфікацію. Центри мають широке коло партнерів. Це – державні інституції, університети, донори, бізнес, громадський сектор, ІТ-сектор тощо. Та навіть за умови співпраці з ними платформа залишатиметься незалежною й незаангажованою. Тут також є розлогі бази даних і можливість залучати до роботи різних тренерів і науковців, зокрема й іноземних. Крім цього, на базі центру можна проводити онлайн-конференції, круглі столи та брифінги міжнародного рівня. Для підвищення правової обізнаності громад планують створити й спеціальний сайт.

Вадим РИЖКОВ «День» Дніпро