У Франції біля автотраси впав літак, загинули двоє людей

У Франції недалеко від міста Сен-Шамон біля автотраси впав літак, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Franceinfo.

За свідченнями очевидців, пілот, скоріше за все, не впорався з керуванням і близько 13 години (за київським часом) різко знизився і зачепив світлофор. Після зіткнення літак впав на край шосе.

Нагадаємо, раніше турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок.