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У Франції біля автотраси впав літак, загинули двоє людей

31 березня, 2018 - 18:45

У Франції недалеко від міста Сен-Шамон біля автотраси впав літак, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Franceinfo.

За свідченнями очевидців, пілот, скоріше за все, не впорався з керуванням і близько 13 години (за київським часом) різко знизився і зачепив світлофор. Після зіткнення літак впав на край шосе.

Нагадаємо, раніше турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок.

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