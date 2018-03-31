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У Києві конфлікт між водіями закінчився перестрілкою, - поліція

31 березня, 2018 - 19:17

Через повідомлення про стрілянину у суботу, 31 березня, на проспекті Глушкова у столиці введено в дію план "Перехоплення", розшукуються два автомобілі, обидва водії яких, за словами свідків, через конфлікт застосували зброю. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю. О 16:20 у столиці введено в дію план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобілі білий Mercedes-Benz Sprinter та темний Suzuki Grand Vitara: за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину. На їх пошуки орієнтовані всі наряди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Джерело: День

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